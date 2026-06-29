29 de junho de 2026
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São José dos Campos recebe nova escola estadual para 1.300 alunos

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
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Paullo Amarall

Em São José dos Campos, a educação é prioridade e foi em clima de festa que o município recebeu em 15 de junho a primeira escola estadual do Vale do Paraíba construída por meio do programa Parceria Público-Privada (PPP) Novas Escolas. 

A Escola Estadual Roberto Burle Marx, localizada na Vila Adriana, na região sudeste, foi entregue pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo vice-governador Felicio Ramuth durante cerimônia que reuniu autoridades estaduais e municipais.

Além da inauguração da unidade, o Governo do Estado lançou na cidade o Protocolo Não se Cale Vai à Escola, iniciativa que amplia para a rede estadual as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

Parcerias de sucesso

A Escola Estadual Roberto Burle Marx tem capacidade para atender até 1.300 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em período integral. Neste segundo semestre, aproximadamente 450 alunos de três escolas da região passam a estudar na nova unidade, mais próxima de suas residências. A expectativa é que o número de matrículas seja ampliado gradativamente até atingir a capacidade total.

A gestão pedagógica, os professores e o currículo escolar permanecem sob responsabilidade do Estado.

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