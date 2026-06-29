A Prefeitura de São José dos Campos está capacitando 13 novos servidores na Secretaria de Mobilidade Urbana com a Formação de Agentes de Trânsito. A iniciativa foca na fiscalização, participação em ações de segurança e ordenamento viário na cidade.

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Também participam do curso 17 guardas civis municipais, que deverão fortalecer ações contra a perturbação do sossego com a autuação de carros com som alto e motos com escapamentos irregulares.