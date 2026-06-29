29 de junho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Ações contra perturbação do sossego ganham reforço em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Novos servidores e GCM participam de curso de formação
Novos servidores e GCM participam de curso de formação

A Prefeitura de São José dos Campos está capacitando 13 novos servidores na Secretaria de Mobilidade Urbana com a Formação de Agentes de Trânsito. A iniciativa foca na fiscalização, participação em ações de segurança e ordenamento viário na cidade.

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Também participam do curso 17 guardas civis municipais, que deverão fortalecer ações contra a perturbação do sossego com a autuação de carros com som alto e motos com escapamentos irregulares.

A formação prepara agentes e guardas tecnicamente não só para o apoio às fiscalizações, mas também para ações educativas com pedestres, motoristas e comunidade em geral.

O curso é ministrado pelo Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito) e tem carga horária de 200 horas.

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