Um homem foi preso por tentativa de feminicídio em Jacareí após atacar a companheira com uma ferramenta do tipo picareta e foice dentro de uma casa no bairro Veraneio Ijal, na noite de domingo (28). A vítima sofreu ferimento no punho e pediu medidas protetivas.

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O crime foi registrado em uma residência na rua Augusto dos Anjos, no bairro Veraneio Ijal. A ocorrência aconteceu por volta das 20h10 de domingo e terminou com a prisão em flagrante do companheiro da vítima.