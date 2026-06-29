Um homem foi preso por tentativa de feminicídio em Jacareí após atacar a companheira com uma ferramenta do tipo picareta e foice dentro de uma casa no bairro Veraneio Ijal, na noite de domingo (28). A vítima sofreu ferimento no punho e pediu medidas protetivas.
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O crime foi registrado em uma residência na rua Augusto dos Anjos, no bairro Veraneio Ijal. A ocorrência aconteceu por volta das 20h10 de domingo e terminou com a prisão em flagrante do companheiro da vítima.
Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atendimento de violência doméstica. No local, o homem, de 37 anos, disse que teria sido agredido pela companheira, de 43 anos, com uma faca e que teria usado uma ferramenta para se defender.
A suposta faca citada por ele não foi localizada. A Polícia Civil apreendeu o instrumento usado no ataque, descrito no registro como ferramenta do tipo pá, enxada, picareta, chibanca ou vanga. No histórico, o objeto também aparece como picareta ou foice.
A mulher foi socorrida ao Hospital Dr. Telmo, onde recebeu atendimento por lesão no punho e no antebraço direito. Depois, ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária para prestar depoimento.
Ataque teve intenção de matar
A Polícia Civil entendeu que o ataque teve intenção de matar. O boletim informa que a vítima relatou que o companheiro pegou a ferramenta e direcionou o golpe para a região do rosto e do pescoço. Ela conseguiu bloquear o ataque com o braço e sofreu lesão defensiva no punho.
A autoridade policial apontou indícios de feminicídio tentado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O registro também cita que a consumação do crime não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agressor, entre elas a reação defensiva da vítima e a rápida intervenção policial.
O homem ficou em silêncio no interrogatório. A Polícia Civil fez o indiciamento formal e representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
Mulher relatou agressões por parte do suspeito
A vítima relatou que mantém relacionamento afetivo com o indiciado. Após o casal retornar à residência, ele teria iniciado agressões físicas com puxões de cabelo e empurrões. Na sequência, teria pegado a ferramenta e investido contra ela.
A mulher disse que o golpe mirava o rosto e o pescoço. Ao levantar o braço para se proteger, ela sofreu o ferimento. Ela também afirmou que não usou faca contra o companheiro e atribuiu pequenos ferimentos nele à reação de defesa.
O boletim registra ainda histórico anterior de violência doméstica. A vítima informou que já teria sofrido agressões físicas do mesmo companheiro, inclusive com uso de martelo.
A Polícia Civil apreendeu a ferramenta apontada como usada no ataque. O objeto foi lacrado e passou a integrar o conjunto de provas do inquérito.
Polícia pediu prisão preventiva
Após o flagrante, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem do 1º DP de Jacareí. Ele ficou à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.
A autoridade policial também pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva. A justificativa citada no boletim envolve gravidade concreta do caso, potencial lesivo da ferramenta usada, medo relatado pela vítima e risco de repetição de violência.
A vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O pedido segue para análise da Justiça, que pode impor restrições ao agressor.