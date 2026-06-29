Uma frente fria que chegará ao Vale do Paraíba e ao Litoral Norte deve mudar o tempo entre quinta (2) à noite e sexta-feira (3), após dias de sol, tempo firme e temperaturas agradáveis na região.

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A principal mudança será a queda de temperatura, com máximas próximas de 18°C em parte do Vale e chance de chuva fraca ou pancadas isoladas. As informações são do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.