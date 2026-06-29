Uma frente fria que chegará ao Vale do Paraíba e ao Litoral Norte deve mudar o tempo entre quinta (2) à noite e sexta-feira (3), após dias de sol, tempo firme e temperaturas agradáveis na região.
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A principal mudança será a queda de temperatura, com máximas próximas de 18°C em parte do Vale e chance de chuva fraca ou pancadas isoladas. As informações são do pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.
O tempo deve continuar firme em grande parte do Vale pelo menos até quinta-feira (2). A previsão aponta predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas típicas do outono, com manhãs mais amenas e tardes agradáveis.
As mínimas devem ficar dentro do padrão da estação, com possibilidade de neblina em pontos isolados nas primeiras horas do dia. Esse tipo de neblina é comum nesta época do ano, principalmente em baixadas, áreas próximas a rios e trechos de serra.
Durante a tarde, as temperaturas sobem de forma moderada. No eixo central do Vale, as máximas devem variar entre 26°C e 28°C antes da chegada da frente fria. Em algumas cidades, a sensação pode ser de calor leve nas horas mais abertas do dia.
Esse cenário representa a continuidade do padrão observado no fim de semana, com sol em grande parte da região e ausência de chuva relevante.
Manhãs podem ter neblina
A neblina aparece com maior chance nas primeiras horas do dia por causa do resfriamento noturno e da umidade próxima da superfície. Em noites com céu mais aberto e vento fraco, o ar perto do solo perde calor com mais facilidade, o que favorece a formação de neblina em áreas mais baixas.
Para motoristas, o alerta vale principalmente para as rodovias Dutra, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Tamoios, Carvalho Pinto, SP-50 e estradas municipais. A recomendação é reduzir a velocidade, usar farol baixo e manter distância segura entre veículos.
O Litoral Norte deve ter aumento de nebulosidade antes da mudança mais ampla na região. A causa principal será a entrada de ventos marítimos, que levam umidade do oceano para a faixa litorânea.
Na prática, o céu pode ficar mais nublado em cidades como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Com mais nuvens e maior presença de umidade, as temperaturas máximas tendem a cair um pouco. A previsão indica máximas perto de 24°C no litoral, após valores mais altos nesta segunda-feira.
Essa mudança no litoral não representa, por si só, chuva forte. O efeito mais provável será céu com mais nuvens, sensação mais amena e maior umidade. A situação deve se normalizar entre quarta-feira e quinta-feira, antes da chegada do sistema frontal.
O padrão de ventos marítimos já apareceu em outras previsões regionais publicadas pelo portal, como a matéria sobre tempo mais nublado no Litoral Norte por causa de ventos de quadrante sul.