Um homem de 47 anos foi morto a tiros na noite de domingo (28), no bairro Laerte Assumpção, em Pindamonhangaba. A vítima foi encontrada já sem vida na rua Geraldo Luiz dos Santos, após a Polícia Militar ser acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

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A vítima foi identificada como Sergio Henrique Areias de Oliveira. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida e será investigado pela Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba.