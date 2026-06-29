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HOMICÍDIO

Homem de 47 anos é executado a tiros em rua de Pindamonhangaba

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Local de registro da ocorrência em Pindamonhangaba
Local de registro da ocorrência em Pindamonhangaba

Um homem de 47 anos foi morto a tiros na noite de domingo (28), no bairro Laerte Assumpção, em Pindamonhangaba. A vítima foi encontrada já sem vida na rua Geraldo Luiz dos Santos, após a Polícia Militar ser acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

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A vítima foi identificada como Sergio Henrique Areias de Oliveira. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida e será investigado pela Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram o homem caído na via pública com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e constataram a morte da vítima.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia. Durante os exames, foram localizadas duas cápsulas de munição calibre .380 nas proximidades do corpo. O material foi apreendido e será submetido à análise pericial, podendo auxiliar na identificação da arma utilizada e na reconstrução da dinâmica do crime.

Suspeito não foi identificado

O registro policial aponta que a ocorrência aconteceu por volta das 22h33. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

A Polícia Civil dará sequência às investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio. Entre as diligências previstas estão a análise de imagens de câmeras de segurança da região, a coleta de depoimentos de testemunhas e familiares e a busca por informações que possam levar à identificação do autor e da motivação do crime.

Até a conclusão das investigações, a polícia não divulga hipóteses sobre a motivação do assassinato. O caso segue sendo tratado como homicídio de autoria desconhecida.

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