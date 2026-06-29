A GCM (Guarda Civil Municipal) passará a contar com um novo ônibus para reforçar sua infraestrutura operacional. O veículo, adquirido em comodato, será destinado ao transporte de agentes e ao suporte à logística de deslocamentos do efetivo.

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A informação foi compartilhada pela Secretaria de Proteção ao Cidadão durante a última reunião do programa São José Unida, na sexta-feira (26). Foi esclarecido que o ônibus não terá função de base, mas apenas de apoio aos deslocamentos dos guardas, para evitar a retirada de viaturas das ruas.