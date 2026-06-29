A GCM (Guarda Civil Municipal) passará a contar com um novo ônibus para reforçar sua infraestrutura operacional. O veículo, adquirido em comodato, será destinado ao transporte de agentes e ao suporte à logística de deslocamentos do efetivo.
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A informação foi compartilhada pela Secretaria de Proteção ao Cidadão durante a última reunião do programa São José Unida, na sexta-feira (26). Foi esclarecido que o ônibus não terá função de base, mas apenas de apoio aos deslocamentos dos guardas, para evitar a retirada de viaturas das ruas.
A apresentação oficial estava prevista para ocorrer na data da reunião, mas por questões logísticas, o evento precisou ser adiado por alguns dias, com expectativa de entrega para os próximos dias.
Comodato
O secretário da pasta, Rafael Silva, esclareceu que se trata de uma parceria com a empresa Pássaro Marron por comodato, definido em processo de chamamento público. Segundo ele, nesse modelo, a empresa será a responsável pela conservação do ônibus, sem gerar custos à administração.
Além disso, a centralização do transporte dos guardas em um único veículo poupa a frota de viaturas
"É um chamamento que nós abrimos pela secretaria. A empresa Pássaro Marron está em comodato entregando esse ônibus para que nós possamos utilizar ali na Guarda Municipal para as nossas atividades em geral, principalmente nos treinamentos. A empresa dá toda a manutenção dos ônibus. O município não vai ter esse custo. É para poder transitar com os nossos guardas sem a necessidade de utilização de viaturas. Então, permanecem as viaturas para o atendimento da população", detalhou Rafael.