O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 363 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para as áreas de serviços e comércio.

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A função com maior número de vagas é a de operador de teleatendimento, com 190 posições em aberto, sendo 30 delas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). Também estão em destaque os cargos de auxiliar de limpeza (36), atendente de lanchonete (25), vendedor interno (12), tapeceiro de móveis (10) e montador (10).