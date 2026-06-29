29 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Quer emprego? São José dos Campos tem mais de 300 vagas imediatas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 363 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para as áreas de serviços e comércio.

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A função com maior número de vagas é a de operador de teleatendimento, com 190 posições em aberto, sendo 30 delas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência). Também estão em destaque os cargos de auxiliar de limpeza (36), atendente de lanchonete (25), vendedor interno (12), tapeceiro de móveis (10) e montador (10).

Clique aqui para consultar a relação completa de oportunidades.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, interessados devem comparecer à sede do PAT, na praça Afonso Pena, nº 175, Centro.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nesta segunda-feira (29), em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo, o posto fechará às 12h.

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