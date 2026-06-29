O 11º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado em São José dos Campos, anunciou o envio de equipamentos de grande porte para auxiliar nas operações de resgate e suporte às vítimas dos terremotos na Venezuela. Os aparelhos foram adquiridos com recursos da Rede Integrada de Emergência em 2025.

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Entre os materiais enviados estão geradores, torres de iluminação e barracas de campanha para o estabelecimento de postos de comando em áreas afetadas.