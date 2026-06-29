O 11º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado em São José dos Campos, anunciou o envio de equipamentos de grande porte para auxiliar nas operações de resgate e suporte às vítimas dos terremotos na Venezuela. Os aparelhos foram adquiridos com recursos da Rede Integrada de Emergência em 2025.
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Entre os materiais enviados estão geradores, torres de iluminação e barracas de campanha para o estabelecimento de postos de comando em áreas afetadas.
O coronel comandante do grupamento, Gláucio Cafalchio, compartilhou a informação durante a última reunião do programa São José Unida, na sexta-feira (25). Segundo ele, os materiais foram cedidos temporariamente ao GAED (Grupo de Ações em Emergências e Desastres).
"Esse equipamento agora está embarcando para a Venezuela para apoiar. Então vai ter o símbolo lá do 11º Grupamento de Bombeiros. Nós emprestamos pro GAED, que é a tropa de elite dos Bombeiros do Estado de São Paulo, para atuar no desastre dos terremotos da Venezuela. É um equipamento nosso que foi adquirido no ano passado", afirmou.
O Brasil enviou uma missão humanitária com equipes de busca e resgate urbano, médicos, cães farejadores, aeronaves e aparelhos. Participam especialistas da FAB (Força Aérea Brasileira), do Corpo de Bombeiros (SP, MG, PR) e da Defesa Civil.
Terremotos na Venezuela
A Venezuela foi atingida pela sequência de dois terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, que devastou o país na noite da última quarta-feira (24). O país já tem 1.450 mortos pela tragédia e 3.150 feridos. Outras 3.100 pessoas estão desabrigadas.
Os dois abalos ocorreram com menos de um minuto de diferença e provocaram o desabamento de prédios e casas em Caracas e em outras cidades venezuelanas.