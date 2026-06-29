A angústia da família de Caio Araújo Carvalho, 19 anos, chegou ao fim. O jovem, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (28), em Guaratinguetá, foi encontrado com vida e passa bem.

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A informação foi confirmada pelos familiares, que agradeceram o apoio da população durante o período em que o rapaz esteve desaparecido.