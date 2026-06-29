A angústia da família de Caio Araújo Carvalho, 19 anos, chegou ao fim. O jovem, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (28), em Guaratinguetá, foi encontrado com vida e passa bem.
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A informação foi confirmada pelos familiares, que agradeceram o apoio da população durante o período em que o rapaz esteve desaparecido.
"Agradecemos de coração todos que ajudaram nas buscas e enviaram mensagens de apoio. A solidariedade foi fundamental", informou a família.
Um primo de Caio, Clark Motta, também confirmou que o jovem foi localizado. "Já foi achado. Está bem. É meu primo", afirmou.
Morador do bairro Vila dos Comerciários 2, Caio havia sido visto pela última vez usando roupas pretas de moletom e tênis. O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e moradores da região, que compartilharam informações e pedidos de ajuda nas redes sociais.
Durante as buscas, a família informou que o jovem tem aproximadamente 1,80 metro de altura, cabelos compridos e escuros e pele branca. A divulgação dessas características contribuiu para ampliar o alcance das buscas.
Com o desfecho positivo, os familiares agradeceram a todos que compartilharam as publicações e prestaram apoio até que Caio fosse encontrado em segurança.