29 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FIM DA ANGÚSTIA

Jovem de 19 anos é encontrado com vida após desaparecer em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caio Araújo Carvalho, 19 anos, estava desaparecido em Guaratinguetá
Caio Araújo Carvalho, 19 anos, estava desaparecido em Guaratinguetá

A angústia da família de Caio Araújo Carvalho, 19 anos, chegou ao fim. O jovem, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (28), em Guaratinguetá, foi encontrado com vida e passa bem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A informação foi confirmada pelos familiares, que agradeceram o apoio da população durante o período em que o rapaz esteve desaparecido.

"Agradecemos de coração todos que ajudaram nas buscas e enviaram mensagens de apoio. A solidariedade foi fundamental", informou a família.

Um primo de Caio, Clark Motta, também confirmou que o jovem foi localizado. "Já foi achado. Está bem. É meu primo", afirmou.

Morador do bairro Vila dos Comerciários 2, Caio havia sido visto pela última vez usando roupas pretas de moletom e tênis. O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e moradores da região, que compartilharam informações e pedidos de ajuda nas redes sociais.

Durante as buscas, a família informou que o jovem tem aproximadamente 1,80 metro de altura, cabelos compridos e escuros e pele branca. A divulgação dessas características contribuiu para ampliar o alcance das buscas.

Com o desfecho positivo, os familiares agradeceram a todos que compartilharam as publicações e prestaram apoio até que Caio fosse encontrado em segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários