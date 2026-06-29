A Polícia Civil investiga a morte de dois homens encontrados com menos de uma hora de diferença no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. As ocorrências foram registradas na tarde de domingo (28) e, até o momento, não há indícios de que os casos tenham relação entre si.

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As duas ocorrências foram registradas como morte suspeita na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O primeiro chamado foi comunicado às 13h33, na avenida Alcino Vivaldi da Silva. Pouco depois, às 14h16, outro caso foi registrado na rua Maria de Andrade Vieira, também no Campos de São José.