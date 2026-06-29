A Polícia Civil investiga a morte de dois homens encontrados com menos de uma hora de diferença no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. As ocorrências foram registradas na tarde de domingo (28) e, até o momento, não há indícios de que os casos tenham relação entre si.
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As duas ocorrências foram registradas como morte suspeita na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O primeiro chamado foi comunicado às 13h33, na avenida Alcino Vivaldi da Silva. Pouco depois, às 14h16, outro caso foi registrado na rua Maria de Andrade Vieira, também no Campos de São José.
A primeira vítima, um homem de 61 anos, foi encontrada dentro de um carro de passeio. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e constataram o óbito.
Segundo o registro policial, não havia sinais aparentes de violência, e a hipótese inicial é de morte natural. Mesmo assim, a Polícia Civil requisitou perícia e exame necroscópico para confirmar a causa da morte.
Segunda vítima estaria morta há três dias
Já o segundo caso envolve um homem de 56 anos, encontrado sem vida em uma residência na rua Maria de Andrade Vieira. Conforme informado pela equipe médica, ele já estaria morto havia aproximadamente três dias. A Polícia Científica realizou os trabalhos periciais no imóvel e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
Apesar da proximidade entre os locais e do curto intervalo entre os registros, a Polícia Civil informou que não há, até o momento, qualquer elemento que indique ligação entre as duas mortes. As investigações seguem de forma independente.
Os laudos do IML serão fundamentais para determinar as causas dos óbitos e indicar se houve morte natural ou alguma causa externa. A partir dos resultados periciais, a autoridade policial poderá manter a classificação inicial ou alterar a natureza das ocorrências, caso surjam novos elementos durante a investigação.
As diligências continuam sob responsabilidade da Polícia Civil de São José dos Campos.