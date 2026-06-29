Um motociclista morreu após atropelar um cavalo na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. O acidente aconteceu no km 101,5 da pista sul, sentido São Paulo, por volta das 19h50 de domingo (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente causou fila de até 3 km e, mais tarde, outra colisão lateral deixou uma pessoa com ferimentos leves e encaminhamento ao pronto-socorro da cidade.