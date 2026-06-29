Um motociclista morreu após atropelar um cavalo na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. O acidente aconteceu no km 101,5 da pista sul, sentido São Paulo, por volta das 19h50 de domingo (28).
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O acidente causou fila de até 3 km e, mais tarde, outra colisão lateral deixou uma pessoa com ferimentos leves e encaminhamento ao pronto-socorro da cidade.
A vítima fatal era um homem de 55 anos, proprietário da motocicleta. O nome dele não foi divulgado nas informações iniciais repassadas sobre o caso.
Após o impacto contra o cavalo, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A dinâmica completa ainda depende de apuração das autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.
Segundo acidente
Algum tempo depois da primeira ocorrência, outro acidente foi registrado. O segundo caso foi uma colisão lateral com motocicleta no corredor, em reflexo do trânsito lento causado pelo acidente fatal. Uma vítima leve foi removida ao pronto-socorro de Pindamonhangaba.
Não há, nas informações iniciais, detalhes sobre o estado atualizado da vítima leve, nem sobre os veículos envolvidos além da motocicleta. A apuração deve indicar se houve registro de boletim, se a vítima passou por exames e se o trecho já havia sido totalmente liberado no momento do segundo acidente.