Um homem foi preso após esfaquear duas pessoas em Ilhabela. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (28).

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Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para uma ocorrência de desinteligência e agressão. Durante o deslocamento, solicitaram apoio ao perceberem um tumulto. No local, encontraram duas vítimas de golpes de faca pelo agressor.