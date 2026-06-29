29 de junho de 2026
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Homem fere duas pessoas com golpes de faca em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após esfaquear duas pessoas em Ilhabela. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (28).

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Policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para uma ocorrência de desinteligência e agressão. Durante o deslocamento, solicitaram apoio ao perceberem um tumulto. No local, encontraram duas vítimas de golpes de faca pelo agressor.

Uma delas estava em estado grave e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A outra tinha um ferimento no tórax e foi encaminhada ao hospital local.

O autor dos golpes tentou fugir, mas foi alcançado e preso por tentativa de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça. A arma do crime foi apreendida nas proximidades.

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