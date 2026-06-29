29 de junho de 2026
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ROUBO DE ARMA

Dois são detidos e depois liberados por roubo de arma do Exército

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma roubada do Exército Brasileiro é recuperada em São Luiz do Paraitinga
Arma roubada do Exército Brasileiro é recuperada em São Luiz do Paraitinga

Dois homens foram presos por envolvimento no roubo de armamento do Exército Brasileiro. A ocorrência foi registrada em São Luiz do Paraitinga, no domingo (28).

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Após o roubo de uma arma, a Polícia Militar realizou diligências na região e acessou imagens de câmeras de monitoramento. A ama foi localizada em um terreno baldio.

Na mesma via do terreno, a equipe abordou o autor do roubo, que confessou o crime.

Outro envolvido foi localizado no distrito de Catuçaba. Ambos foram presos, mas liberados após serem ouvidos no distrito policial.

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