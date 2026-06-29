Dois homens foram presos por envolvimento no roubo de armamento do Exército Brasileiro. A ocorrência foi registrada em São Luiz do Paraitinga, no domingo (28).

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Após o roubo de uma arma, a Polícia Militar realizou diligências na região e acessou imagens de câmeras de monitoramento. A ama foi localizada em um terreno baldio.