29 de junho de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com submetralhadora 9mm em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/3º Baep
Submetralhadora apreendida em Taubaté
Submetralhadora apreendida em Taubaté

Um homem foi preso portando uma submetralhadora 9mm em Taubaté. A prisão ocorreu no domingo (28), por volta das 23h, na rua dos Passos, no bairro Estiva.

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e apreenderam o armamento. Ele foi conduzido ao plantão policial local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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