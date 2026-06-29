Um homem foi preso portando uma submetralhadora 9mm em Taubaté. A prisão ocorreu no domingo (28), por volta das 23h, na rua dos Passos, no bairro Estiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e apreenderam o armamento. Ele foi conduzido ao plantão policial local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.