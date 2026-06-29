As forças de segurança do Estado de São Paulo iniciaram uma operação de fiscalização voltada para a prática de esportes de aventura que envolvem saltos em altura, como rope jump e bungee jump. A ação, que une a Polícia Militar e fiscais do Procon, vai vistoriar os equipamentos, orientar os praticantes e averiguar a regularidade das empresas que organizam esse tipo de atividade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Estão sendo monitorados 11 pontos estratégicos em diferentes regiões do estado, conhecidos pela prática dessas modalidades:
Pedreira do Dib, em Mairiporã; viaduto Sumaré, na capital paulista; Parque Caminhos do Mar e no Caminho dos Pilões, em Cubatão; Pedra do Maluf, em Guarujá; em parques e no Rio Jacaré Pepira, em Brotas; Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí; Horto Florestal, Tarundu e Zoom Bike Park, em Campos do Jordão; Pedra Grande, em Atibaia; na Pedra do Índio, em Botucatu; Cachoeira Can Can, em Ibaté.
Acidente em Limeira
A mobilização teve início após o acidente na Ponte do Esqueleto, em Limeira. Uma jovem de 21 anos morreu ao ser lançada de uma altura de cerca de 40 metros sem nenhum equipamento de segurança. A Polícia Civil segue investigando o caso, e seis pessoas já foram presas por envolvimento na ocorrência.
Regulamentação
A polícia alerta que a prática do rope jump não é regulamentada no Brasil. O Governo de São Paulo busca criar métodos de mapeamento e fiscalização de empresas que oferecem o serviço para combater a clandestinidade e garantir que não ocorram acidentes.