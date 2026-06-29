As forças de segurança do Estado de São Paulo iniciaram uma operação de fiscalização voltada para a prática de esportes de aventura que envolvem saltos em altura, como rope jump e bungee jump. A ação, que une a Polícia Militar e fiscais do Procon, vai vistoriar os equipamentos, orientar os praticantes e averiguar a regularidade das empresas que organizam esse tipo de atividade.

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Estão sendo monitorados 11 pontos estratégicos em diferentes regiões do estado, conhecidos pela prática dessas modalidades: