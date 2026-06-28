O empresário Gustavo Henrique Costa e Silva foi preso na noite deste sábado (27), em Taubaté, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça por descumprimento de medidas protetivas concedidas à empresária Mariah Perrotta.

A decisão foi assinada pelo juiz Carlos Eduardo Xavier Brito, durante o plantão judiciário, no âmbito de um processo fundamentado na Lei Maria da Penha e na Lei Henry Borel. Segundo o magistrado, há indícios suficientes de que o investigado teria desrespeitado determinações judiciais impostas para garantir a segurança da vítima.

Na decisão, o juiz destaca que as medidas protetivas anteriormente fixadas não se mostraram eficazes para impedir novas condutas atribuídas ao investigado, tornando necessária a decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a efetividade da proteção judicial.