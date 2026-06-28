28 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATAQUE

Cão de grande porte mata outro em praça pública de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cao atacou o pequeno
Cao atacou o pequeno

Um ataque envolvendo um cão de grande porte mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal na noite deste sábado (27), na Praça Francisco Escobar, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 18h08 após a informação de que um cachorro agressivo havia atacado e matado outro animal em via pública, oferecendo risco às pessoas que passavam pelo local.

Ao chegarem à praça, os bombeiros prestaram apoio para controlar a situação. Durante a ocorrência, o tutor do cão foi localizado e assumiu a responsabilidade pelo animal, permitindo que o atendimento fosse encerrado sem novos incidentes.

A Guarda Civil Municipal também esteve no local e adotou as medidas cabíveis, incluindo o registro do boletim de ocorrência. Não houve informações sobre pessoas feridas durante o episódio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários