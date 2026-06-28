O desaparecimento de Beatriz Joana Von Hohendorff Winck, então com 77 anos, permanece sem solução e ainda é lembrado como um dos casos mais emblemáticos envolvendo pessoas desaparecidas no Brasil. A idosa sumiu no dia 21 de outubro de 2012, dentro do complexo do Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraiba.

Naquele domingo, cerca de 200 mil pessoas passaram pelo local. Beatriz estava acompanhada do marido, Delmar Winck, quando ficou sozinha por poucos minutos enquanto ele comprava uma lembrança em uma loja da basílica. Ao retornar, aproximadamente sete minutos depois, Delmar não encontrou mais a esposa no ponto combinado.

As buscas começaram ainda dentro do santuário, mas Beatriz nunca foi localizada.