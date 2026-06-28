Segundo apurado, Zueber estava detido em uma unidade prisional na Grande São Paulo, onde teria contraído meningite bacteriana. Após apresentar complicações de saúde, ele foi internado e permaneceu hospitalizado por cerca de dez dias, mas não resistiu ao agravamento da doença.

O policial civil aposentado Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, morreu na última quarta-feira (24), enquanto cumpria prisão preventiva pelo homicídio do namorado de sua ex-mulher, crime ocorrido em São José dos Campos. A informação foi confirmada por fontes ouvidas pela reportagem.

Zueber Pasqualino Grieco foi preso em janeiro após ser acusado de matar a tiros o contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, namorado de sua ex-mulher. O crime aconteceu dentro do apartamento da mulher, em um condomínio localizado no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

De acordo com as investigações, o policial aposentado entrou no imóvel e encontrou Wagner no local. Durante a ocorrência, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região do tórax e morreu antes da chegada do socorro.

Após o crime, Zueber foi preso em flagrante. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, a Justiça converteu a prisão em preventiva, mantendo o acusado detido enquanto o processo tramitava.