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VIOLÊNCIA

Adolescente é baleado em tentativa de homicídio em Cruzeiro

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caso foi registrado em Cruzeiro
Caso foi registrado em Cruzeiro

Um adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (27), em Cruzeiro. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua Capitão Otávio Ramos, localizada no bairro Vila Regina Célia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na via pública quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito efetuou vários disparos em direção à vítima e, logo em seguida, fugiu. Até o momento, ele não foi localizado nem identificado.

O adolescente foi atendido por uma equipe do Samu e levado para a Santa Casa de Cruzeiro. Conforme as informações registradas pelas equipes que atenderam a ocorrência, os tiros foram efetuados com uma arma de calibre .32. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde da vítima é considerado estável e não há risco imediato de morte.

A área foi isolada por equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para a realização da perícia, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do crime.

Segundo informações das autoridades, o adolescente possui antecedentes registrados pelas forças de segurança.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e será investigada pela Delegacia de Investigações Gerais, que busca identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do ataque.

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