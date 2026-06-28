Um adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (27), em Cruzeiro. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua Capitão Otávio Ramos, localizada no bairro Vila Regina Célia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na via pública quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito efetuou vários disparos em direção à vítima e, logo em seguida, fugiu. Até o momento, ele não foi localizado nem identificado.

O adolescente foi atendido por uma equipe do Samu e levado para a Santa Casa de Cruzeiro. Conforme as informações registradas pelas equipes que atenderam a ocorrência, os tiros foram efetuados com uma arma de calibre .32. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde da vítima é considerado estável e não há risco imediato de morte.