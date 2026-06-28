Um homem e uma mulher foram assassinados a facadas na noite de sábado (27), em São Sebastião, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 21h, em um imóvel localizado no bairro Canto do Mar.

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De acordo com as primeiras informações, o imóvel era alugado pela escola de samba X-9 do Canto do Mar. As vítimas teriam se mudado para o local há cerca de três meses, informação que ainda será confirmada oficialmente durante as investigações.