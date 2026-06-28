Cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira apareceram entre os registros mais frios do Estado de São Paulo neste domingo (28).
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O menor índice da lista foi registrado em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com 9,1°C, segundo o Inmet. A cidade ficou no topo do ranking estadual.
No Vale do Paraíba, também tiveram destaque São Luiz do Paraitinga, com 10,5°C, Pindamonhangaba, com 11,9°C, Taubaté, com 12,6°C, e Paraibuna, com 13,4°C.
Além delas, municípios próximos e de influência regional, como Piracaia, Nazaré Paulista, Bragança Paulista e Vargem, também registraram temperaturas baixas, reforçando o avanço do frio pela região.