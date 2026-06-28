Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas no início da noite deste sábado (27), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, nas proximidades da Ponte Gavião Gonzaga, em Campos do Jordão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h30 e, ao chegar ao local, constatou que havia ocorrido uma colisão frontal entre os automóveis.

Uma equipe da Unidade de Resgate socorreu um homem de 69 anos e uma mulher de 71 anos, ambos com contusões no tórax. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Campos do Jordão.