Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (27), após um acidente na Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram que um veículo havia caído em um córrego. Os ocupantes conseguiram sair do automóvel antes da chegada das equipes e receberam os primeiros atendimentos.
Uma das pessoas envolvidas relatou dores e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.
Durante o atendimento, o condutor informou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica durante a tarde. Ele aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,36 mg/L de ar alveolar, índice que confirmou a embriaguez, segundo a PM.
Diante da situação, o motorista foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de embriaguez ao volante e arbitrou fiança de R$ 5 mil. Até o encerramento da ocorrência, o valor não havia sido pago, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.