Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (27), após um acidente na Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram que um veículo havia caído em um córrego. Os ocupantes conseguiram sair do automóvel antes da chegada das equipes e receberam os primeiros atendimentos.

Uma das pessoas envolvidas relatou dores e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.