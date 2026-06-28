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PRESO

Homem é preso por embriaguez após carro cair em córrego em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista caiu com carro no córrego
Motorista caiu com carro no córrego

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (27), após um acidente na Avenida Jorge Zarur, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas pelo Copom para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram que um veículo havia caído em um córrego. Os ocupantes conseguiram sair do automóvel antes da chegada das equipes e receberam os primeiros atendimentos.

Uma das pessoas envolvidas relatou dores e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Durante o atendimento, o condutor informou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica durante a tarde. Ele aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,36 mg/L de ar alveolar, índice que confirmou a embriaguez, segundo a PM.

Diante da situação, o motorista foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de embriaguez ao volante e arbitrou fiança de R$ 5 mil. Até o encerramento da ocorrência, o valor não havia sido pago, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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