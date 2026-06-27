A Polícia Civil procura um homem suspeito de matar Jefferson Pereira de Sousa, de 24 anos, dentro de uma residência na Rua Barcelona, no Jardim Mesquita, em São José dos Campos. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (24), por volta das 23h35.
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De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, o suspeito é Erick Fernando da Silva Conde, 24 anos, ex-marido da atual namorada da vítima. A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por ciúmes.
Jefferson foi encontrado morto no interior do imóvel, com diversas perfurações provocadas por instrumento perfurocortante. Segundo a polícia, havia grande quantidade de sangue no local e uma faca quebrada foi apreendida pela perícia.
As circunstâncias encontradas na residência indicavam que houve intensa luta corporal. Um vizinho relatou ter ouvido gritos, barulhos de objetos sendo quebrados e, em seguida, mais de uma pessoa correndo pelo corredor entre as casas. Ele não conseguiu identificar os envolvidos.
Ainda conforme a investigação, durante a ação o suspeito também teria tentado matar a ex-companheira e os dois filhos, de 1 e 4 anos, que estavam no local. A mulher conseguiu escapar das agressões, e o autor teria sido contido por testemunhas.
A Justiça expediu mandado de prisão temporária contra o investigado pelo prazo de 30 dias. Neste sábado (27), policiais da Delegacia de Homicídios, com apoio do GOE e do Baep, realizaram várias diligências para localizar o suspeito, mas ele ainda não havia sido encontrado.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.