A Polícia Civil procura um homem suspeito de matar Jefferson Pereira de Sousa, de 24 anos, dentro de uma residência na Rua Barcelona, no Jardim Mesquita, em São José dos Campos. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (24), por volta das 23h35.

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De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, o suspeito é Erick Fernando da Silva Conde, 24 anos, ex-marido da atual namorada da vítima. A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por ciúmes.