Foi sepultado na manhã deste sábado (27), no Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, o jovem Alisson Alexander da Silva, de 24 anos. O velório foi realizado na Sala 3 da Urbam, reunindo familiares e amigos para a última despedida.

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A morte de Alisson gerou grande comoção entre pessoas próximas. Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar foram publicadas em homenagem ao jovem, que estudou na Escola Estadual Professora Edera Irene Pereira de Oliveira Cardoso.