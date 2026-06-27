Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado (27), na Rua João Lopez, no bairro Travessão, em Caraguatatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Douglas de Lima Silva. Ele foi encontrado caído no meio da rua, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo. Próximo ao corpo, os policiais localizaram uma sacola com roupas e cápsulas de munição calibre .380.