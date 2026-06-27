Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado (27), na Rua João Lopez, no bairro Travessão, em Caraguatatuba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Douglas de Lima Silva. Ele foi encontrado caído no meio da rua, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo. Próximo ao corpo, os policiais localizaram uma sacola com roupas e cápsulas de munição calibre .380.
Segundo o relato da companheira da vítima à polícia, os dois estavam em uma adega localizada na Estrada dos Pássaros e saíram do local em um veículo Citroën C3. Ainda conforme o depoimento, Douglas teria batido o carro contra um poste nas proximidades da Avenida Yoshizo Shibata. Após o acidente, o casal abandonou o veículo e seguiu a pé em direção à residência onde morava.
A testemunha informou que, quando já estavam próximos de casa, dois homens encapuzados se aproximaram. Ao perceber a presença deles, Douglas teria questionado os suspeitos, momento em que os criminosos passaram a atirar. A companheira da vítima correu em direção oposta e acionou a polícia em uma farmácia.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. Segundo o registro policial, Douglas teria sido atingido por cerca de sete tiros, nas regiões do peito, cabeça e perna direita.
Equipes da Polícia Civil fizeram diligências nos locais indicados pela testemunha e identificaram a presença de câmeras de segurança que podem ajudar na investigação.
Até a elaboração do boletim de ocorrência, os autores do crime não haviam sido identificados. O caso será investigado pela Polícia Civil.