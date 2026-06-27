O sepultamento de Victor Manoel dos Santos Jesus, de 23 anos, foi marcado por muita emoção, tristeza e revolta de amigos e familiares, neste sábado (27), em São José dos Campos. O jovem morreu após um acidente de trânsito registrado na madrugada, na zona sul da cidade.

Conhecido como “Chipa Grau”, Victor foi velado no Velório Municipal Paraíso e sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso. Durante a despedida, familiares e amigos lamentaram a morte precoce do motociclista, lembrado como um jovem alegre, sorridente, apaixonado por motocicletas e recém-pai de Pietro Levi.

Nas redes sociais, a comoção também foi grande. Amigos publicaram mensagens de despedida e destacaram que Victor tinha “a vida inteira pela frente”. Em uma das homenagens, uma pessoa próxima escreveu que o nome e a alegria dele seguirão vivos no filho.

Morte foi causada por acidente na zona sul