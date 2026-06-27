O sepultamento de Victor Manoel dos Santos Jesus, de 23 anos, foi marcado por muita emoção, tristeza e revolta de amigos e familiares, neste sábado (27), em São José dos Campos. O jovem morreu após um acidente de trânsito registrado na madrugada, na zona sul da cidade.
Conhecido como “Chipa Grau”, Victor foi velado no Velório Municipal Paraíso e sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso. Durante a despedida, familiares e amigos lamentaram a morte precoce do motociclista, lembrado como um jovem alegre, sorridente, apaixonado por motocicletas e recém-pai de Pietro Levi.
Nas redes sociais, a comoção também foi grande. Amigos publicaram mensagens de despedida e destacaram que Victor tinha “a vida inteira pela frente”. Em uma das homenagens, uma pessoa próxima escreveu que o nome e a alegria dele seguirão vivos no filho.
Morte foi causada por acidente na zona sul
Victor morreu após uma colisão envolvendo a motocicleta que conduzia e um carro dirigido por uma motorista de aplicativo, de 38 anos. O acidente aconteceu por volta de 0h18, no cruzamento da Estrada José Augusto Teixeira com a Rua João Miacci, no Jardim Torrão de Ouro.
Segundo o boletim de ocorrência, a motorista Juliana Oliveira Cristóvão dos Santos dirigia um Ford Fiesta e transportava um passageiro pelo aplicativo 99 no momento da colisão.
O passageiro relatou à polícia que a condutora estaria consumindo cerveja enquanto dirigia e teria tentado fazer uma ultrapassagem pela contramão, quando atingiu frontalmente a motocicleta de Victor.
A Polícia Civil informou que a motorista foi submetida a exame pericial, e o laudo médico apontou que ela estava sob influência de álcool. Ela foi presa em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool.
A autoridade policial não arbitrou fiança, já que a pena prevista para o crime supera quatro anos de prisão.
As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.