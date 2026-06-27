Morreu, aos 90 anos, Flávio Trunkl, empresário joseense conhecido por sua trajetória à frente do Depósito Brasil, tradicional comércio de São José dos Campos.
Flávio faleceu no dia 25 de junho de 2026. O velório foi realizado no Velório Municipal Centro, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos.
Nas redes sociais, moradores lamentaram a morte do empresário e relembraram a importância do Depósito Brasil para a cidade. Comentários destacaram lembranças de infância, histórias de famílias que compravam no estabelecimento e de antigos funcionários que trabalharam no local.
“Eu ia lá no depósito com meu pai quando era criança”, escreveu uma internauta. Outra pessoa relembrou que a mãe trabalhou no Depósito Brasil com o Sr. Flávio. Também houve homenagens de ex-funcionários, como uma antiga telefonista do comércio.
A morte de Flávio Trunkl gerou comoção entre amigos, familiares, antigos clientes e pessoas que acompanharam a história do Depósito Brasil em São José dos Campos.
A causa da morte não foi revelada.