Morreu, aos 90 anos, Flávio Trunkl, empresário joseense conhecido por sua trajetória à frente do Depósito Brasil, tradicional comércio de São José dos Campos.

Flávio faleceu no dia 25 de junho de 2026. O velório foi realizado no Velório Municipal Centro, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos.

Nas redes sociais, moradores lamentaram a morte do empresário e relembraram a importância do Depósito Brasil para a cidade. Comentários destacaram lembranças de infância, histórias de famílias que compravam no estabelecimento e de antigos funcionários que trabalharam no local.