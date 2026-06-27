Um incêndio atingiu uma borracharia na tarde deste sábado (27), na rua Francisco Caruso, na Vila dos Expedicionários Cruzeirenses, em Cruzeiro. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h54. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o fogo consumindo um imóvel de aproximadamente 200 metros quadrados, utilizado como borracharia.