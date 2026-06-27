Um incêndio atingiu uma residência na manhã de sexta-feira (26), no bairro Três Marias, em Taubaté. O imóvel, localizado na rua Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, em frente a um posto de combustíveis, era utilizado para moradia e também acumulava grande quantidade de materiais recicláveis.

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 8h para atender à ocorrência. Quando chegaram ao endereço, o fogo já estava sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.