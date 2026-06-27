Um incêndio atingiu uma residência na manhã de sexta-feira (26), no bairro Três Marias, em Taubaté. O imóvel, localizado na rua Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, em frente a um posto de combustíveis, era utilizado para moradia e também acumulava grande quantidade de materiais recicláveis.
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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 8h para atender à ocorrência. Quando chegaram ao endereço, o fogo já estava sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.
O morador do imóvel informou aos policiais que vive no local com outras três pessoas e que todos trabalham com a coleta de materiais recicláveis. Ele relatou que acordou por volta das 7h30 e encontrou o incêndio já em andamento, sem saber informar como o fogo começou.
De acordo com a Polícia Civil, as condições encontradas no imóvel impediram a preservação do local para a realização de uma perícia imediata. Por esse motivo, foi solicitado um exame pericial em momento posterior para tentar identificar a origem do incêndio.
O caso foi registrado no plantão policial de Taubaté como incêndio, e as causas serão investigadas pela Polícia Civil.