Uma motorista de aplicativo, de 38 anos, foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (27) após um acidente que resultou na morte de um motociclista na Estrada José Augusto Teixeira, no Jardim Torrão de Ouro, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta de 0h18, no cruzamento da Estrada José Augusto Teixeira com a Rua João Miacci. A vítima, identificada como Victor Manoel dos Santos Jesus, de 23 anos, conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan e morreu ainda no local. Equipes do Samu constataram o óbito.

A motorista de aplicativo presa