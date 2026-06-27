Uma motorista de aplicativo, de 38 anos, foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (27) após um acidente que resultou na morte de um motociclista na Estrada José Augusto Teixeira, no Jardim Torrão de Ouro, na zona sul de São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta de 0h18, no cruzamento da Estrada José Augusto Teixeira com a Rua João Miacci. A vítima, identificada como Victor Manoel dos Santos Jesus, de 23 anos, conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan e morreu ainda no local. Equipes do Samu constataram o óbito.
A motorista de aplicativo presa
Segundo o registro policial, a motorista Juliana Oliveira Cristóvão dos Santos dirigia um Ford Fiesta e transportava um passageiro por meio do aplicativo 99 no momento do acidente.
O passageiro, ouvido pelos policiais no local, afirmou que a motorista estaria consumindo cerveja enquanto dirigia. Ainda conforme seu relato, ela seguia pela Rua João Miacci, sentido bairro, e tentou realizar uma ultrapassagem pela contramão, quando colidiu frontalmente com a motocicleta, que acessava a via.
Exame confirmou embriaguez
A Polícia Civil informou que a condutora foi submetida a exame pericial, cujo laudo médico apontou que ela estava sob influência de álcool. Diante das evidências reunidas, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
Além da influência de álcool, o boletim registra que a motorista exercia atividade de transporte remunerado de passageiros no momento da ocorrência, circunstância que também é considerada agravante prevista na legislação.
Como a pena prevista para o crime supera quatro anos de prisão, a autoridade policial informou que não arbitrou fiança.
Durante a ocorrência, a Polícia Militar também verificou que tanto o carro quanto a motocicleta estavam com o licenciamento vencido desde 2024. Os dois veículos foram apreendidos administrativamente.
A morte de Victor gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e integrantes de grupos de motociclistas publicaram homenagens ao jovem, que era conhecido pelo apelido de “Chipa Grau”. Nas mensagens, ele foi lembrado como uma pessoa alegre, sorridente e apaixonada por motocicletas.
Em uma das publicações, amigos lamentaram a perda e escreveram que Victor era “pureza” e levava felicidade por onde passava. Outros comentários desejaram força aos familiares e destacaram a dor pela morte precoce do motociclista. “Perdemos mais um guerreiro na pista”, escreveu um dos amigos.
As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.