Um carro caiu no córrego Vidoca na madrugada deste sábado (27), no bairro Aquarius, em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta de 0h20, na avenida Jorge Zarur, no sentido zona sul.
Segundo a Polícia Militar, o veículo, um Voyage ano 1995, seguia pela via quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, nas proximidades de um colégio. O carro saiu da pista e acabou caindo no córrego.
Quatro pessoas estavam no automóvel no momento do acidente. Todas conseguiram sair do veículo por conta própria antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.
As causas da ocorrência ainda serão apuradas.