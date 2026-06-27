Um carro caiu no córrego Vidoca na madrugada deste sábado (27), no bairro Aquarius, em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta de 0h20, na avenida Jorge Zarur, no sentido zona sul.

Segundo a Polícia Militar, o veículo, um Voyage ano 1995, seguia pela via quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, nas proximidades de um colégio. O carro saiu da pista e acabou caindo no córrego.

Quatro pessoas estavam no automóvel no momento do acidente. Todas conseguiram sair do veículo por conta própria antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.