São José dos Campos registrou três mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em um intervalo de poucos dias. As ocorrências aconteceram na zona sul da cidade e reacenderam o alerta sobre os riscos enfrentados por quem circula de moto, especialmente trabalhadores que dependem do veículo diariamente.

O caso mais recente foi registrado na madrugada deste sábado (27), na Estrada João Miacci, conhecida como Estradão do Interlagos. Um motociclista morreu após uma colisão frontal envolvendo uma moto e um carro, por volta da 1h. O Samu foi acionado, mas a vítima, identificada como Vitor Manoel, 23 anos, que trabalhava como motoboy, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão envolveu um Ford Fiesta, conduzido por uma motorista de aplicativo de 38 anos, e uma Honda CG 150 Titan.