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MORTES

Três motociclistas morrem em poucos dias em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Três homens morreram em acidentes
Três homens morreram em acidentes

São José dos Campos registrou três mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em um intervalo de poucos dias. As ocorrências aconteceram na zona sul da cidade e reacenderam o alerta sobre os riscos enfrentados por quem circula de moto, especialmente trabalhadores que dependem do veículo diariamente.

O caso mais recente foi registrado na madrugada deste sábado (27), na Estrada João Miacci, conhecida como Estradão do Interlagos. Um motociclista morreu após uma colisão frontal envolvendo uma moto e um carro, por volta da 1h. O Samu foi acionado, mas a vítima, identificada como Vitor Manoel, 23 anos, que trabalhava como motoboy, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão envolveu um Ford Fiesta, conduzido por uma motorista de aplicativo de 38 anos, e uma Honda CG 150 Titan.

De acordo com a Polícia Civil, um passageiro relatou que a motorista teria ingerido bebida alcoólica durante a corrida. O registro aponta ainda que ela teria tentado realizar uma ultrapassagem pela contramão momentos antes da colisão. A mulher foi presa em flagrante, e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor com indícios de influência de álcool.

A morte se soma a outro acidente registrado na segunda-feira (22), na Linha Verde. Pedro Guilherme Coelho, de 27 anos, também motoboy, morreu após uma colisão envolvendo um ônibus no cruzamento com a rua Koichi Matsumura. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência.

Dias antes, em 18 de junho, Eduardo Raposo da Cunha, de 24 anos, também havia morrido em um acidente na zona sul enquanto trabalhava, segundo familiares. Com os novos casos, a sequência de mortes provocou comoção entre familiares, amigos e moradores, além de levantar discussões sobre segurança, imprudência e fiscalização no trânsito da cidade.

As circunstâncias dos acidentes seguem sob investigação pelas autoridades.

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