São José dos Campos registrou três mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em um intervalo de poucos dias. As ocorrências aconteceram na zona sul da cidade e reacenderam o alerta sobre os riscos enfrentados por quem circula de moto, especialmente trabalhadores que dependem do veículo diariamente.
O caso mais recente foi registrado na madrugada deste sábado (27), na Estrada João Miacci, conhecida como Estradão do Interlagos. Um motociclista morreu após uma colisão frontal envolvendo uma moto e um carro, por volta da 1h. O Samu foi acionado, mas a vítima, identificada como Vitor Manoel, 23 anos, que trabalhava como motoboy, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo o boletim de ocorrência, a colisão envolveu um Ford Fiesta, conduzido por uma motorista de aplicativo de 38 anos, e uma Honda CG 150 Titan.
De acordo com a Polícia Civil, um passageiro relatou que a motorista teria ingerido bebida alcoólica durante a corrida. O registro aponta ainda que ela teria tentado realizar uma ultrapassagem pela contramão momentos antes da colisão. A mulher foi presa em flagrante, e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor com indícios de influência de álcool.
A morte se soma a outro acidente registrado na segunda-feira (22), na Linha Verde. Pedro Guilherme Coelho, de 27 anos, também motoboy, morreu após uma colisão envolvendo um ônibus no cruzamento com a rua Koichi Matsumura. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência.
Dias antes, em 18 de junho, Eduardo Raposo da Cunha, de 24 anos, também havia morrido em um acidente na zona sul enquanto trabalhava, segundo familiares. Com os novos casos, a sequência de mortes provocou comoção entre familiares, amigos e moradores, além de levantar discussões sobre segurança, imprudência e fiscalização no trânsito da cidade.
As circunstâncias dos acidentes seguem sob investigação pelas autoridades.