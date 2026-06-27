Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (27), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, do resgate e da perícia técnica.

Segundo as primeiras informações, moradores relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela coleta de vestígios que podem auxiliar na investigação. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.