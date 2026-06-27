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MORTE

Homem é morto a tiros no bairro Travessão, em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi morto a tiros em Caraguatatuba
Homem foi morto a tiros em Caraguatatuba

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (27), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, do resgate e da perícia técnica.

Segundo as primeiras informações, moradores relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela coleta de vestígios que podem auxiliar na investigação. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

A motivação do crime e a autoria ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A ocorrência poderá ser atualizada conforme o avanço das investigações e a divulgação de novas informações pelas autoridades.

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