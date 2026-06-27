Uma motorista de aplicativo, de 38 anos, foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (27), após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista de 23 anos, em São José dos Campos.

A colisão aconteceu por volta de 0h18, na Estrada José Augusto Teixeira, no bairro Jardim Torrão de Ouro. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um Ford Fiesta, conduzido pela motorista, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, constataram que o motociclista já estava morto.