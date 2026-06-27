Uma motorista de aplicativo, de 38 anos, foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (27), após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista de 23 anos, em São José dos Campos.
A colisão aconteceu por volta de 0h18, na Estrada José Augusto Teixeira, no bairro Jardim Torrão de Ouro. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um Ford Fiesta, conduzido pela motorista, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, constataram que o motociclista já estava morto.
De acordo com a Polícia Civil, um dos passageiros do veículo informou que a motorista teria ingerido bebida alcoólica durante a corrida por aplicativo. O relato também aponta que, momentos antes da colisão, ela teria tentado realizar uma ultrapassagem pela contramão na Rua João Miacci, quando ocorreu a batida contra a motocicleta.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor com indícios de influência de álcool. A motorista foi presa em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. As circunstâncias do acidente e a dinâmica da colisão serão esclarecidas durante a investigação.