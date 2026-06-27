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MORTE

Motociclista morre em grave acidente na João Miacci, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu em acidente de moto
Homem morreu em acidente de moto

Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (27), na Estrada João Miacci, conhecida como Estradão do Interlagos, na zona sul de São José dos Campos. A colisão aconteceu por volta da 1h e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com as informações iniciais, a batida envolveu uma motocicleta e um carro em uma colisão frontal. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

A vítima foi identificada como Vitor Manoel, que trabalhava como motoboy. O caso gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que o acompanhavam nas redes sociais.

As causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil. Informações que circulam sobre uma possível embriaguez da motorista envolvida ainda não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades e fazem parte da apuração.

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