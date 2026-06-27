Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (27), na Estrada João Miacci, conhecida como Estradão do Interlagos, na zona sul de São José dos Campos. A colisão aconteceu por volta da 1h e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com as informações iniciais, a batida envolveu uma motocicleta e um carro em uma colisão frontal. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

A vítima foi identificada como Vitor Manoel, que trabalhava como motoboy. O caso gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que o acompanhavam nas redes sociais.