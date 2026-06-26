A região do Vale do Paraíba e Litoral Norte registrou 116 presos que não voltaram às unidades prisionais após o fim da saída temporária da última semana.

Os dados foram informados pela Secretaria da Administração Penitenciária. Ao todo, cerca de 2,7 mil detentos da região foram beneficiados com a chamada “saidinha”.

Segundo a SAP, o preso que deixa de retornar ao presídio dentro do prazo determinado passa a ser considerado foragido da Justiça.