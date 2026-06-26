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PRESOS

Mais de 100 presos não retornam após saída temporária no Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Antônio Cruz/Agência Brasil
Presos em saidinha
Presos em saidinha

A região do Vale do Paraíba e Litoral Norte registrou 116 presos que não voltaram às unidades prisionais após o fim da saída temporária da última semana.

Os dados foram informados pela Secretaria da Administração Penitenciária. Ao todo, cerca de 2,7 mil detentos da região foram beneficiados com a chamada “saidinha”.

Segundo a SAP, o preso que deixa de retornar ao presídio dentro do prazo determinado passa a ser considerado foragido da Justiça.

O maior número de ausências foi registrado em Tremembé, onde 100 detentos não retornaram. A Secretaria, no entanto, não informou a distribuição dos casos por unidade prisional.

Além de Tremembé, também houve registros em Potim, com 12 presos que não voltaram, Caraguatatuba, com três casos, e São José dos Campos, com um detento considerado foragido.

A saída temporária é concedida a presos que atendem aos critérios previstos em lei. Após o período determinado, os beneficiados devem retornar à unidade prisional de origem.

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