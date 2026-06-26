Outro dia me peguei pensando numa pergunta que talvez muitas de vocês também já tenham feito: se hoje a inteligência artificial consegue montar looks, indicar tendências, sugerir combinações e até analisar cartelas de cores, será que ainda faz sentido investir em consultoria de imagem?

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A pergunta é válida. E mais do que isso: é atual.