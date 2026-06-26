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SAÚDE

Taubaté registra 9ª morte por dengue em 2026

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Fiocruz
Mosquito da dengue
Mosquito da dengue

A Prefeitura de Taubaté confirmou a nona morte provocada pela dengue no município em 2026. A vítima é uma mulher de 66 anos, moradora do Jardim América, que faleceu no último dia 12.

A confirmação da causa da morte foi divulgada nesta quarta-feira (24), após conclusão dos exames laboratoriais.

Com o novo registro, o Vale do Paraíba contabiliza 14 mortes relacionadas à doença neste ano. Taubaté lidera o número de óbitos na região, seguida por Jacareí e Tremembé, com dois casos cada, enquanto São Luiz do Paraitinga registra uma morte.

O município enfrenta situação de epidemia desde abril. No fim de maio, outras duas mortes haviam sido confirmadas: um homem de 81 anos, morador do bairro Jaraguá, que morreu em 13 de abril, e outro de 64 anos, residente no Parque das Flores, que faleceu em 16 de maio. Ambos apresentavam comorbidades.

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