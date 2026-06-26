A Prefeitura de Taubaté confirmou a nona morte provocada pela dengue no município em 2026. A vítima é uma mulher de 66 anos, moradora do Jardim América, que faleceu no último dia 12.

A confirmação da causa da morte foi divulgada nesta quarta-feira (24), após conclusão dos exames laboratoriais.

Com o novo registro, o Vale do Paraíba contabiliza 14 mortes relacionadas à doença neste ano. Taubaté lidera o número de óbitos na região, seguida por Jacareí e Tremembé, com dois casos cada, enquanto São Luiz do Paraitinga registra uma morte.