A Polícia Civil indiciou Joaquim Rodrigues da Silva Neto, conhecido como Neto Mineiro, proprietário da moto aquática usada no passeio que terminou com uma mulher resgatada após 42 horas à deriva e a morte de um homem no Litoral Norte.
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Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi indiciado por homicídio culposo majorado, falsidade ideológica e exercício ilegal de atividade. O caso é investigado pela Delegacia de Ilhabela.
Ainda de acordo com a SSP, o laudo necroscópico elaborado pelo Instituto Médico Legal já foi concluído. A Polícia Civil também colheu novos depoimentos e segue com as apurações para esclarecer a dinâmica do ocorrido e identificar eventuais responsabilidades.
O caso aconteceu após um passeio de moto aquática em Ilhabela. Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desapareceu no dia 24 de maio, depois de deixar uma confraternização em uma lancha e sair para o passeio. O corpo dele foi encontrado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo na manhã de 1º de junho, após nove dias de buscas.
Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, que também estava na moto aquática, foi localizada com vida no dia 26 de maio. Ela passou mais de 40 horas à deriva em alto-mar e foi encontrada por um pescador nas proximidades da Ilha de Búzios, a cerca de 16 quilômetros da costa.
A defesa de Neto Mineiro informou, em nota, que ele não foi intimado a comparecer à delegacia e que o indiciamento ocorreu de forma indireta. O advogado Yuri Tomanik afirmou ainda que a capitulação apresentada pela autoridade policial é provisória e não representa culpa, podendo ser alterada pelo Ministério Público ou até resultar em arquivamento.
As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.