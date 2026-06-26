A Polícia Civil indiciou Joaquim Rodrigues da Silva Neto, conhecido como Neto Mineiro, proprietário da moto aquática usada no passeio que terminou com uma mulher resgatada após 42 horas à deriva e a morte de um homem no Litoral Norte.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi indiciado por homicídio culposo majorado, falsidade ideológica e exercício ilegal de atividade. O caso é investigado pela Delegacia de Ilhabela.