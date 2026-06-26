Um homem de 68 anos morreu ao tentar defender a filha de um ataque a tiros cometido pelo ex-genro, que não aceitava o fim do relacionamento. A jovem foi baleada cinco vezes e permanece internada em estado grave. A mãe dela também ficou ferida durante a ação criminosa.

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O crime aconteceu na noite de terça-feira (23), no bairro Hélio Jatobá, em São Miguel dos Campos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito abriu fogo contra a ex-companheira e os familiares dela. Durante o ataque, o pai da jovem tentou protegê-la, mas foi atingido e morreu ainda no local.