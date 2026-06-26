Um homem de 68 anos morreu ao tentar defender a filha de um ataque a tiros cometido pelo ex-genro, que não aceitava o fim do relacionamento. A jovem foi baleada cinco vezes e permanece internada em estado grave. A mãe dela também ficou ferida durante a ação criminosa.
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O crime aconteceu na noite de terça-feira (23), no bairro Hélio Jatobá, em São Miguel dos Campos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito abriu fogo contra a ex-companheira e os familiares dela. Durante o ataque, o pai da jovem tentou protegê-la, mas foi atingido e morreu ainda no local.
A mãe da vítima também foi baleada. Ela recebeu atendimento médico e, conforme a polícia, não corre risco de morte.
Já Raquel Nascimento da Conceição, de 28 anos, foi atingida por cinco disparos e segue internada em estado grave no Hospital Geral do Estado, em Maceió.
A perícia encontrou cerca de 20 estojos de munição calibre .380 no local, indicando a intensidade dos disparos. De acordo com o delegado Márcio Rios, o investigado já possuía histórico de ameaças contra a ex-companheira.
A vítima fatal foi identificada como José Paulino do Nascimento Filho, de 68 anos, conhecido como Diácono Paulino. Integrante da Assembleia de Deus, ele era bastante conhecido na cidade.
Após ser localizado, o suspeito, José Cícero da Silva, de 58 anos, foi preso e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.