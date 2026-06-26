Uma mulher foi assassinada a tiros dentro da própria residência na noite desta quinta-feira (25). Segundo relatos de testemunhas, dois criminosos encapuzados invadiram o imóvel, efetuaram os disparos e fugiram logo em seguida em uma motocicleta.

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O crime ocorreu na Rua Santa Laura, no bairro Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. De acordo com moradores da região, a dupla chegou ao local em uma moto preta antes de invadir a casa da vítima.