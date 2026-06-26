27 de junho de 2026
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FEMINICÍDIO

Mulher é executada a tiros em casa por grupo encapuzado

Por Da Redação | Maceió
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher é executada a tiros em casa por grupo encapuzado
Mulher é executada a tiros em casa por grupo encapuzado

Uma mulher foi assassinada a tiros dentro da própria residência na noite desta quinta-feira (25). Segundo relatos de testemunhas, dois criminosos encapuzados invadiram o imóvel, efetuaram os disparos e fugiram logo em seguida em uma motocicleta.

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O crime ocorreu na Rua Santa Laura, no bairro Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. De acordo com moradores da região, a dupla chegou ao local em uma moto preta antes de invadir a casa da vítima.

Testemunhas contaram que, instantes após a invasão, ouviram dois disparos de arma de fogo. Quando o movimento cessou, vizinhos entraram na residência e encontraram Cíntia caída próxima à porta, atingida pelos tiros.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O caso será investigado para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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