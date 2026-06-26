Uma técnica de enfermagem ficou gravemente ferida após ser atacada pelo ex-companheiro, que, segundo a polícia, ateou fogo contra ela em uma área pública. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 90% do corpo, foi socorrida em estado gravíssimo e segue internada.

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O crime aconteceu na Estação de Trem de Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme as primeiras informações da investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria cometido o ataque em plena via pública.