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VIOLÊNCIA

VÍDEO: técnica de enfermagem é queimada vivo pelo ex-namorado

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Técnica de enfermagem é queimada vivo pelo ex-namorado
Técnica de enfermagem é queimada vivo pelo ex-namorado

Uma técnica de enfermagem ficou gravemente ferida após ser atacada pelo ex-companheiro, que, segundo a polícia, ateou fogo contra ela em uma área pública. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 90% do corpo, foi socorrida em estado gravíssimo e segue internada.

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O crime aconteceu na Estação de Trem de Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conforme as primeiras informações da investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria cometido o ataque em plena via pública.

A vítima foi identificada como Michele Pinto. Após o atentado, ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde permanece internada em estado gravíssimo.

A Polícia Civil investiga o caso e apura as circunstâncias do crime, além de realizar diligências para localizar e responsabilizar o suspeito.

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