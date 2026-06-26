Um jovem de 22 anos foi preso acusado de tentar matar a própria mãe adotiva com veneno para ficar com a casa onde ela morava. Segundo a investigação, ele contou com a ajuda da namorada, uma adolescente de 17 anos, para planejar o crime. A vítima sobreviveu após o envenenamento.

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O caso ocorreu em Mairiporã. De acordo com a Polícia Civil, Nicolas do Carmo e a companheira elaboraram diferentes estratégias para assassinar a mulher depois que a primeira tentativa fracassou. Conversas encontradas pelos investigadores mostram que o casal discutia outras formas de executar o crime.