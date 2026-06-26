Um jovem de 22 anos foi preso acusado de tentar matar a própria mãe adotiva com veneno para ficar com a casa onde ela morava. Segundo a investigação, ele contou com a ajuda da namorada, uma adolescente de 17 anos, para planejar o crime. A vítima sobreviveu após o envenenamento.
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O caso ocorreu em Mairiporã. De acordo com a Polícia Civil, Nicolas do Carmo e a companheira elaboraram diferentes estratégias para assassinar a mulher depois que a primeira tentativa fracassou. Conversas encontradas pelos investigadores mostram que o casal discutia outras formas de executar o crime.
As investigações apontam que o objetivo era matar dona Aparecida, conhecida como dona Cida, para assumir a posse do imóvel.
A vítima criou Nicolas desde os oito meses de idade. Embora desaprovasse o relacionamento dele com a adolescente, permitiu que os dois morassem em sua residência após suspeitar que a jovem pudesse tomar alguma atitude contra ela.
Durante a apuração, a polícia encontrou no celular de Nicolas mensagens sobre métodos de envenenamento. Em áudios armazenados no aparelho, ele também confessava ter comprado o veneno utilizado na tentativa de homicídio.
O plano foi descoberto após Margarida, irmã de dona Cida, estranhar os sintomas apresentados pela vítima. Desconfiada, ela confrontou Nicolas, o que contribuiu para o avanço das investigações.
Nicolas permanece preso preventivamente e aguarda julgamento. Já a adolescente está apreendida provisoriamente e responde pelos atos infracionais relacionados ao caso.