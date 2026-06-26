Um lavrador de 36 anos foi preso pela Polícia Civil após investigações apontarem que ele planejava matar o próprio filho e cometer ataques contra escolas, igrejas e autoridades públicas. A apuração teve início depois que conversas mantidas pelo suspeito com uma plataforma de Inteligência Artificial foram compartilhadas com autoridades dos Estados Unidos e, posteriormente, encaminhadas ao Brasil.
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O caso foi registrado em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a plataforma identificou mensagens nas quais o homem detalhava seus planos criminosos e repassou as informações ao FBI, que encaminhou o material ao Ministério da Justiça. Na sequência, os dados chegaram à Polícia Civil capixaba, que deu início às investigações.
De acordo com o delegado Ícaro Olímpio, o suspeito afirmou nas conversas que pretendia contratar um assassino de aluguel para matar o filho, com quem não mantinha contato. A motivação seria evitar que a ex-companheira cobrasse pensão alimentícia após sua morte, transferindo a responsabilidade financeira para a avó paterna da criança.
Ainda conforme a investigação, o homem relatou que já havia adquirido uma arma, uma corda e cianeto para executar o crime.
As mensagens também revelaram supostos planos de promover atentados contra escolas, igrejas e autoridades públicas, com o objetivo de provocar o maior número possível de vítimas.
O suspeito foi preso no momento em que saía para trabalhar. Inicialmente, ele negou as acusações, mas acabou confessando os planos após ser confrontado com as provas reunidas durante a investigação.