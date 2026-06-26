Um lavrador de 36 anos foi preso pela Polícia Civil após investigações apontarem que ele planejava matar o próprio filho e cometer ataques contra escolas, igrejas e autoridades públicas. A apuração teve início depois que conversas mantidas pelo suspeito com uma plataforma de Inteligência Artificial foram compartilhadas com autoridades dos Estados Unidos e, posteriormente, encaminhadas ao Brasil.

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O caso foi registrado em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a plataforma identificou mensagens nas quais o homem detalhava seus planos criminosos e repassou as informações ao FBI, que encaminhou o material ao Ministério da Justiça. Na sequência, os dados chegaram à Polícia Civil capixaba, que deu início às investigações.