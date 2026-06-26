A integração entre as forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de mais de quatro quilos de drogas durante a Operação Impacto Integrada realizada nesta quinta-feira (25), em Pindamonhangaba.
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A ação reuniu equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e equipes de Fiscalização de Posturas do município.
O objetivo foi reforçar o combate à criminalidade, aumentar a sensação de segurança e intensificar a fiscalização de infrações e crimes de trânsito.
Durante a operação, foram registrados três flagrantes, sendo dois por tráfico de drogas — um deles envolvendo também uma arma de fogo — e um por violência doméstica. Ao todo, dois criminosos foram presos e uma pessoa foi sindicada.
Drogas apreendidas
As equipes apreenderam 2,6 quilos de maconha, 1,2 quilo de cocaína, 210 gramas de crack e 110 gramas de dry. Também foram recolhidas uma pistola calibre 6.35, duas munições de calibre .22, duas munições de calibre .32 e um rádio comunicador.
No trabalho de fiscalização, foram abordados 82 condutores e 56 pessoas, além da vistoria de 25 carros, 56 motocicletas, um caminhão e dois estabelecimentos comerciais. A operação ainda resultou na emissão de 26 autos de infração, três boletins de ocorrência da Polícia Militar e três boletins de ocorrência da Polícia Civil.
Segundo a Polícia Militar, a Operação Impacto Integrada tem como foco prevenir crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, combater o tráfico de drogas e ampliar a presença das forças de segurança nas ruas.
A corporação também reforçou a importância das denúncias anônimas pelos telefones 190 e 181 para auxiliar no enfrentamento à criminalidade.