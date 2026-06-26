A integração entre as forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de mais de quatro quilos de drogas durante a Operação Impacto Integrada realizada nesta quinta-feira (25), em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação reuniu equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e equipes de Fiscalização de Posturas do município.