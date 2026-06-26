A Polícia Militar transformou o aniversário de um menino de 8 anos em um momento inesquecível no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ação aconteceu nessa quinta-feira (25) e envolveu policiais da 1ª Companhia do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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O homenageado, Vinicius Rebecchi, é fã da corporação e convive com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O sonho do garoto ganhou forma após a mãe, Vanessa, procurar a sede da 1ª Companhia da PM, em São Sebastião, e relatar o desejo do filho.
Sensibilizados com a história, os policiais organizaram uma surpresa especial. A equipe compareceu à comemoração levando presentes, bolo e até uma farda da Polícia Militar, entregue diretamente ao aniversariante.
Emoção e alegria
A visita foi marcada por emoção e alegria, com forte interação entre os policiais, o menino e seus familiares. O sorriso de Vinicius durante a celebração simbolizou o impacto da ação, que também envolveu amigos e moradores da região.
Segundo a corporação, iniciativas como essa reforçam o compromisso da Polícia Militar não apenas com a segurança pública, mas também com o fortalecimento do vínculo com a comunidade.
A PM disse que a ação destaca a importância da aproximação entre instituições de segurança e a população, promovendo inclusão, empatia e humanização no atendimento às pessoas.