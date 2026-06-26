A Polícia Militar transformou o aniversário de um menino de 8 anos em um momento inesquecível no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ação aconteceu nessa quinta-feira (25) e envolveu policiais da 1ª Companhia do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homenageado, Vinicius Rebecchi, é fã da corporação e convive com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O sonho do garoto ganhou forma após a mãe, Vanessa, procurar a sede da 1ª Companhia da PM, em São Sebastião, e relatar o desejo do filho.