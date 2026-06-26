Um incêndio em um prédio comercial mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (26), na rua Euclides Miragaia, na região central de São José dos Campos. A principal preocupação da ocorrência foi o resgate de vítimas que ficaram presas dentro de um elevador durante o incidente.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio havia atingido a casa de máquinas do elevador, localizada no 23º andar do edifício. Durante a vistoria, foi confirmado que havia pessoas presas no interior do elevador.