Um incêndio em um prédio comercial mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (26), na rua Euclides Miragaia, na região central de São José dos Campos. A principal preocupação da ocorrência foi o resgate de vítimas que ficaram presas dentro de um elevador durante o incidente.
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Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio havia atingido a casa de máquinas do elevador, localizada no 23º andar do edifício. Durante a vistoria, foi confirmado que havia pessoas presas no interior do elevador.
As equipes realizaram o resgate das vítimas com segurança. Após a retirada das pessoas, os bombeiros fizeram uma nova inspeção na casa de máquinas e verificaram que o fogo já estava extinto, restando apenas uma pequena quantidade de fumaça no ambiente.
Depois da vistoria, o prédio foi deixado em segurança e a responsabilidade pelo local foi repassada ao síndico. Não houve informações sobre feridos ou necessidade de atendimento médico às vítimas resgatadas.