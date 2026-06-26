27 de junho de 2026
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PLANEJAMENTO URBANO

Taubaté altera data de audiência sobre requalificação do centro

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Evento, que será realizado no dia 29 de junho, foi transferido para o dia 7 de julho; essa será a terceira audiência pública sobre a proposta
Evento, que será realizado no dia 29 de junho, foi transferido para o dia 7 de julho; essa será a terceira audiência pública sobre a proposta

Adiamento
A Prefeitura de Taubaté alterou a data da terceira audiência pública sobre a requalificação do centro, que seria realizada na próxima segunda-feira (29). A nova data é 7 de julho, às 10h, no Centro de Formação dos Professores (Rua Dr. Emílio Winther, 108 - Centro).

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Requalificação
Durante o encontro, técnicos da Prefeitura apresentarão a proposta final, além de colher sugestões e contribuições da população. "O projeto de requalificação do centro busca conter o esvaziamento socioeconômico; recuperar a vitalidade e o uso contínuo da área central; fomentar o desenvolvimento urbano, com incentivo ordenado a novos empreendimentos verticais; ampliar a oferta de moradia; ativar o comércio, o turismo, a cultura e a economia criativa, devolvendo ao centro a função tradicional de polo dinâmico e articulador da vida urbana", afirmou a Prefeitura.

Audiência
Outros assuntos que serão apresentados durante a audiência são a criação de corredores nos bairros e o estudo de impacto de vizinhança. O material relacionado às propostas pode ser conferido nesse link.

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