Adiamento

A Prefeitura de Taubaté alterou a data da terceira audiência pública sobre a requalificação do centro, que seria realizada na próxima segunda-feira (29). A nova data é 7 de julho, às 10h, no Centro de Formação dos Professores (Rua Dr. Emílio Winther, 108 - Centro).

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Requalificação

Durante o encontro, técnicos da Prefeitura apresentarão a proposta final, além de colher sugestões e contribuições da população. "O projeto de requalificação do centro busca conter o esvaziamento socioeconômico; recuperar a vitalidade e o uso contínuo da área central; fomentar o desenvolvimento urbano, com incentivo ordenado a novos empreendimentos verticais; ampliar a oferta de moradia; ativar o comércio, o turismo, a cultura e a economia criativa, devolvendo ao centro a função tradicional de polo dinâmico e articulador da vida urbana", afirmou a Prefeitura.